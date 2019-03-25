Türkiye'deki milyonlarca emekli, promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebiliyor. Şimdi ise bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündeme geldi. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesini istiyor. Bu kapsamda gözler, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. KPDK'da memurlara ve emeklilere yönelik pek çok talep ve konu masaya yatırılacak. Marttaki KPDK'da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine, her ay 409 lira ödenecek. . Peki emekliye aile yardımı nasıl hesaplanacak? Hangi emekli ne kadar alacak? Tüm gelişmeler haberimizde..