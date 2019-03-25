Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.03.2019 10:30
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 11:20

ı ödemesi ne kadar? ( Bağkur emekli aile yardımı kimler alacak, hesaplama nasıl yapılır)

Milyonlarca emekli memurlara verilen ının kendilerine de verilmesini bekliyor. Bu bağlamda ’da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine her ay 344 lira ödemeyi planlıyor. aile yardımı kabul edilirse, emekliler aylık 344 lira ek gelire ulaşacak. Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278,69 lira alıyor. Peki aile yardımı hesaplama işlemi nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar

Türkiye'deki milyonlarca emekli, promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebiliyor. Şimdi ise bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündeme geldi. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesini istiyor. Bu kapsamda gözler, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. KPDK'da memurlara ve emeklilere yönelik pek çok talep ve konu masaya yatırılacak. Marttaki KPDK'da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine, her ay 409 lira ödenecek. . Peki emekliye aile yardımı nasıl hesaplanacak? Hangi emekli ne kadar alacak? Tüm gelişmeler haberimizde..

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriEmekli maaşı son dakika aile yardımı ödemesi ne kadar? (SGK Bağkur emekli aile yardımı kimler alacak, hesaplama nasıl yapılır)
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri