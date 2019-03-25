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  • 23.03.2019 10:40
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 09:10

2019 evleri emekli başvuru şartları evrakları belgeleri nelerdir - Emekliler için başvuru tarihleri ne zaman

Ucuz konut hayali kuran vatandaşlar için 'nin 67 ilde satışa çıkardığı 50 bin sosyal konut için başvurular tüm hızıyla sürüyor. na vatandaşlar bir hayli ilgi gösteriyor. TOKİ evleri kampanyasından yararlanmak için başvuru tarihlerinin kaçırılmaması gerekiyor. 6-22 Mart arasında hiç evi olmayan ve bulunduğu ilde en az 1 yıl oturan vatandaşlar başvurularını yaptı. Peki 2019 nedir?

TOKİ konutları için şimdi sıra emekli vatandaşlarımıza geldi. TOKİ konutları için 67 ilde, 50 bin sosyal konut için başvurular yoğun bir şekilde sürüyor. Konutlara 100 binlerce talep var. Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerindeki yoğunluk bunu gözler önüne seriyor. Kampanyadan yararlanmak için başvuru tarihlerinin kaçırılmaması gerekiyor. 6-22 Mart arasında hiç evi olmayan ve bulunduğu ilde en az 1 yıl oturanlar başvuru yaptı. İşte 2019 TOKİ evleri emekli başvuru şartları nedir? TOKİ konutları emekliler için başvuru tarihleri ne zaman? İşte tüm detaylar

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