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Oyun oynatarak cı alacak

Oyun oynatarak bankacı alacak
Dünyanın en büyük yatırım larından JP Morgan, yeni mezunları işe alımlarda adayların internet üzerinden oyun oynamalarını isteyecek. Banka, daha önce yaptığı üniversite kampüs ziyaretlerini sonlandıracak. 'ın üniversitelere gönderdiği mektuba göre, bundan böyle adaylardan, yapay zeka içerikli davranışsal bilimsel oyunları oynamaları istenecek.

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