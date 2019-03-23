Oyun oynatarak bankacı alacak

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JP Morgan, yeni mezunları işe alımlarda adayların internet üzerinden oyun oynamalarını isteyecek. Banka, daha önce yaptığı üniversite kampüs ziyaretlerini sonlandıracak. JP Morgan'ın üniversitelere gönderdiği mektuba göre, bundan böyle adaylardan, yapay zeka içerikli davranışsal bilimsel oyunları oynamaları istenecek.
- Ekonomi
- 23.03.2019
- Gazete
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