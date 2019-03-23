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Kayağa geldiler

Kayağa geldiler
Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz tatilini 'de geçirmek isteyen İranlılar, rotayı Van ve Palandöken'e çevirdi. Van Kültür ve Müdürü Muzaffer Aktuğ, İran'da Nevruz tatilinin başlamasıyla Van sokaklarında yoğunluğu görüldüğünü belirterek, "Son 4 günde 18 bin İranlı Van'a giriş yaptı. Gelen turist sayısının çok daha fazla olmasını bekliyoruz" dedi. 'ndeki doluluk da İranlı turistlerle yüzde 75'lere ulaştı. İranlı turistlerin merkeze gelmeye devam ettiği belirtildi. Oteller İranlı turistler için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırladı. Çoğunluğu gençlerden oluşan İranlı turistler, gündüz kayak yapıp, geceleri de etkinliklere katılıyor.

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