Hint düğünleri yüzde 300 artacak

Hintliler, milyon dolarlık düğünleri için rotayı Türkiye'ye çevirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hint düğünü organizasyonu yapan tur operatörleriyle konuştuğunu belirterek, "Yüzde 300'lük bir büyüme bekliyorlar. Hindistan hava yollarından bir tanesi Türkiye'ye seferlerine başladı. Diğer birçok havayolu da araştırmaya başlamış. 'Nasıl sefer koyarız', 'Ne yapabiliriz' diye. Türkiye ile ilgili bu konuda ciddi bir artış öngörüyoruz" dedi. Ersoy, Türkiye genelinde erken rezervasyonlarda yıl ortalamasına bakıldığında yüzde 15-18 bandında bir artış olduğunu kaydetti.
- Ekonomi
- 23.03.2019
- Gazete
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