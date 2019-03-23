Ucuz konut hayali kuran vatandaşlar için TOKİ'nin 67 ilde satışa çıkardığı 50 bin sosyal konut için başvurular tüm hızıyla sürüyor. TOKİ konutlarına vatandaşlar bir hayli ilgi gösteriyor. TOKİ evleri kampanyasından yararlanmak için başvuru tarihlerinin kaçırılmaması gerekiyor. 6-22 Mart arasında hiç evi olmayan ve bulunduğu ilde en az 1 yıl oturan vatandaşlar başvurularını yaptı. Peki 2019 TOKİ evleri emekli başvuru şartları nedir?