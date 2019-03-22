Hindistan çıkarması

Hindistanlı bir havayolu şirketi şirketi ilk kez Türkiye'ye tarifeli seferler yapmaya başladı. Yeni Delhi-İstanbul seferlerine başlayan IndiGo Havayolları, 220 kişilik uçakla ilk seferini yaptı. İndiGo Genel Müdür Yardımcısı William Boulter, "İstanbul Havalimanı dünya havacılığı için önemli bir yatırım" dedi. Boulter, THY ile ortak uçuş anlaşması yaptıklarını söyledi.
CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR
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