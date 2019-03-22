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Hindistan çıkarması
bir havayolu şirketi şirketi ilk kez 'ye tarifeli seferler yapmaya başladı. Yeni Delhi-İstanbul seferlerine başlayan IndiGo Havayolları, 220 kişilik uçakla ilk seferini yaptı. İndiGo Genel Müdür Yardımcısı William Boulter, " Havalimanı dünya havacılığı için önemli bir yatırım" dedi. Boulter, ile ortak uçuş anlaşması yaptıklarını söyledi.

CEVDET ÖZDEMİR

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