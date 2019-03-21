Türk tahviline 3 kat talep

Türkiye'ye yabancı ilgisi artarak devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Nisan 2029 vadeli dolar cinsi eurobondun yeniden ihracında 1 milyar dolarlık satış yapıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, tahvile 100'den fazla yatırımcının ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdiği belirtildi. Tahvilin yüzde 39'u ABD, yüzde 34'ü İngiltere, yüzde 17'si Türkiye, yüzde 7'si diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
- Ekonomi
- 21.03.2019
- Gazete
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