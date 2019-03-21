Bugünkü
Takvim

Türk ine 3 kat talep

Türk tahviline 3 kat talep
Türkiye'ye yabancı ilgisi artarak devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Nisan 2029 vadeli dolar cinsi eurobondun yeniden ihracında 1 milyar dolarlık satış yapıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, e 100'den fazla yatırımcının ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdiği belirtildi. Tahvilin yüzde 39'u ABD, yüzde 34'ü , yüzde 17'si , yüzde 7'si diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTürk tahviline 3 kat talep
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri