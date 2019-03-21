Memurlar maaşlarında artış nasıl sağlar bu sorunun yanıtını internette arıyor. Milyonlarca memur daha yüksek maaş alabilmek için ne yapması gerektiğini merak ediyor. Lisans mezunu birçok devlet memuru yüksek lisans yaparak hem kademe yükseltebiliyor, hem de maaşını arttırıyor. Peki memur maaş artışı nasıl yapılır, son dakika şartları nelerdir, 2019 memur maaşı katsayısı hesaplama işlemlerini haberimizde detaylarıyla verdik.

MEMUR MAAŞ ARTIŞI NASIL SAĞLANIR?

Yüksek lisans yapmak isteyen kamu çalışanlarının önündeki en büyük engellerden biri ders saatlerinin mesaide olan zaman dilimine denk gelmesi. Böyle bir durumda izlenebilecek iki yol var. İlki üniversitelerin eğitimleri akşam olan tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt olmak. Böylece mesai sonrası yüksek lisans derslerine girilebilir. İkinci yol ise ders saatlerinde, bağlı çalışılan kurumdan izin almak. Burada 'yüksek lisans yapan devlet memurlarının izin hakkı var mı?' sorusu akıllara geliyor.

Devlet memurlarının yıllık izin hakları, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar olanlar için yirmi gün, hizmet süresi on yıldan fazla olanlar için ise 30 gün.

Kamu çalışanlarının mazeret izinleri de bulunuyor. Hamile kadınlara doğum öncesi 3 hafta, doğumdan sonra 6 hafta izin veriliyor. Bu süre sonrasında ise 6 ay boyunca bir buçuk saat süt izni bulunuyor. Erkek memurların doğum izni ise 3 gün. Devlet memurlarının yüksek lisans için bir izin hakkı bulunmuyor. Ancak Çalışılan kurumda bağlı bulunulan amirin inisiyatif kullanarak saatlik izin vermesi mümkün olabiliyor.

DEVLET MEMURLARI NEDEN YÜKSEK LİSANS YAPMAK İSTER?

Kamu kurumlarında çalışan birçok kişi yüksek lisans programlarına gitmek istiyor. Buradaki amaçlardan biri ilave kademe almaktadır.

Bazı kurumlarda ilave kademeye ek olarak yüksek lisans mezunları, lisans mezunlarına göre daha yüksek maaş almaktadır. Bunun dışında çalıştığı bölümle ilgili kendini geliştirmek isteyen memurlar da yüksek lisans okumak istiyor. Ayrıca kurumlar arası geçiş yapmak isteyen memurlar da yüksek lisans diploması ile geçiş sürecini kolaylaştırabiliyorlar.

Örneğin bir hemşire yüksek lisans yaparak yüksek hemşire unvanına kavuşabiliyor. Maaşı da 50 lira kadar yükseliyor.

MEMUR MAAŞI KATSAYISI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yeni askerlik sistemindeki bedelli ücreti, memur maaşı katsayısı ile hesaplanacak. Memur maaşı katsayısı formülü; 40 bin gösterge X memur maaşı X 6 şeklinde olacak.

MEMUR MAAŞI KATSAYISI 2019

Aylık Katsayısı : (0,130597)

Taban Aylık Katsayısı : (2,044187)

Yan Ödeme Katsayısı : (0,041416)

Hesaplamalarda esas alınan en yüksek devlet memuru aylığı 1.240 ₺ olarak belirlendi.

2019 YILININ İLK ALTI AYI İÇİN BELİRLENEN ÜCRET TAVANLARI

Sözleşmeli personel (4B) ücret tavanı 6.372,49 ₺,

Sözleşmeli personel (399) ücret tavanı 7.148,24 ₺, olarak belirlendi.

2019 OCAK AYI MEMUR ZAM ORANLARI BELLİ OLMUŞTU

Memur zammı 2019 yılı için yüzde 10.69 oldu. Bu rakamlara göre en düşük memur emeklisinin maaşı 2379,91 TL oldu.

DEVLET MEMURU NASIL OLUNUR?

Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. En az orta öğretim mezunu olan kişiler memur olabilmektedir. yapılacak göreve göre eğitim durumu değişiklik gösterebilir.

Memur olmak isteyen kişiler KPSS sınavına girmek zorundadır. Kamu Personeli Seçme sınavından alınacak puan sonrasında kurumların memur kadroları için başvuru yapabilirsiniz. Puanımızın yeterli olması durumunda ve diğer şartlar da bir engel yok ise memur olarak atanabilirsiniz.

Memurlar farklı görevleri üstlenmektedirler. Her kurum ve kuruluşun farklı bir hizmet alanı olduğu için yapacakları işler de buna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Birçok memur masa başı çalışsa da sahada görev alan memurlarda bulunmaktadır. Memurların yaptıkları işlere örnek verebilmek için çalışma pozisyonlarına bakmak ve bağlı oldukları kurumları bilmek gerekir.