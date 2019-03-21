Bugünkü
Takvim

22 bin alınacak | İşte başvuru şartları

, 22 bin /erbaş alımı için düğmeye bastı. Ön başvurular 4 Nisan’a kadar ten alınacak...

22 bin sözleşmeli er alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 bin sözleşmeli er/erbaş alınacak. Adaylar ön başvurularını https://vatandas. jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 4 Nisan günü saat 23.59'a kadar yapabilecek. Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, 40 bin aday sınavlara çağrılacak. Çağrılacak adayların yüzde 50'si 2018 yılı 'den en az 50 puan alanlardan seçilecek.



Adaylarda aranan şartlar ise şöyle: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 4 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış olmak ve 27 yaşını bitirmemiş olmak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, '2019 Yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş (2019-1) Kılavuzu'nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleri22 bin sözleşmeli er alınacak | İşte başvuru şartları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri