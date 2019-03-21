22 bin sözleşmeli er alınacak

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 bin sözleşmeli er/erbaş alınacak. Adaylar ön başvurularını https://vatandas. jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 4 Nisan günü saat 23.59'a kadar yapabilecek. Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, 40 bin aday sınavlara çağrılacak. Çağrılacak adayların yüzde 50'si 2018 yılı KPSS'den en az 50 puan alanlardan seçilecek.
Adaylarda aranan şartlar ise şöyle: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 4 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış olmak ve 27 yaşını bitirmemiş olmak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, '2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş (2019-1) Kılavuzu'nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak."
Adaylarda aranan şartlar ise şöyle: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 4 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış olmak ve 27 yaşını bitirmemiş olmak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, '2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş (2019-1) Kılavuzu'nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak."
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