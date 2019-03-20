AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Bostancı, Mansur Yavaş'la ilgili iddialarla ilgili "Ortada sevimsiz, tartışmalı, gri bir alan var; bu sorular cevaplanmış değil. Bunlar kamuoyunun haklı olarak sorduğu üzerinde durduğu konular. Ortada kabul edilemez mesajlar var" dedi.

Naci Bostancı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Seçimden sonra ilk olarak hangi düzenleme gündeme alınacak?

Personel reformu olması gerekiyor Türkiye'de. İnsanların 3600 göstergeyi bu kadar söylemelerin nedeni bir çıta atlama olarak görülmesinden bu kadar gündeme geliyor. Bunlar personel sistemi içerisinde değerlendirilecek konulardır. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır. İdam meselesi Türkiye'de bir süredir gündemde.

Beka mı ekonomi mi sandığa yansır?

İkisi birbiri ile bağlı. Çeşitli olaylar yaşadık. 15 Temmuz bunun tepe noktası. Ortadoğu coğrafyasında peş peşe yaşanan istikrarsızlıklar var. Burada istikrara toplumsal birliğe yönelik bir tavır sergileyecek seçimleri bu esas üzerine okumak, ekonomideki iniş çıkışı bu gelişmeler üzerinden değerlendirmek gerek. Bu genel seçim değil. Dayanışma ve toplumsal seferberlik ile bunu halletmek lazım. Sadece eleştiri üzerinden, problemlerin ekonomiye yansıması üzerinden bir dili yansıtıyorlar. Kendilerinin bir iddiaları yok. Ekonomi üzerinden kaydırak yapmaya çalışmaları seçmen tarafından da görülüyor. Bu coğrafyada karşılığı olan bir durum beka meselesi. Türkiye buradan mutlak suretle çıkacaktır.

Kürt seçmen söylemlerden nasıl etkileniyor?

Sayın Temelli'nin buradaki ifadesi Millet İttifakının HDP karşısında mahçup bir tavırda bulunması neticesinde doğan bir tepkidir diye düşünüyorum. Sayın Temelli'nin açıklaması bu rahatsızlığın dışa vurumudur. O bir hatırlatma yapıyor. Bu hatırlatma seçilirseniz, kimlerin sizi seçtiğinizi unutmamanız ve o istikamette davranmaznı hatırlatmasıdır.

HDP seçmeni ne yapar derseniz? Kendi adayı yoksa öncelikleri çerçevesinde bir seçim yapar. HDP seçmeni yönlendirme ile hareket etmez. Bizim eleştirimiz HDP'nin üst yönetiminedir. PKK ile ilişkilerinde bulundukları konumdur. Bizim itirazımız seçmenlere değil, HDP'nin üst yönetiminedir.

Ankara'da son durum ne?

Sayın Özhaseki biraz daha önde sahadan elde edilen veriler bu. Sahadan elde edilen veriler bunlar. Ama, öncesinde biraz geride olduğumuza ilişkin veriler de vardı. Yine aynı yerden geliyordu. Son dönemde 2 puan önde. Sayın Yavaş'la ilgili konuşulan şeyler geçmişinden gelen ve tekrar gündeme gelen konular. Kamuya ait bir konu olmasa bunlar konuşulmaz. Mahiyeti itibarıyla tartışılan konu bir karışıklık doğuruyorsa tartışma kuvvet kazanır. Geleceğe ilişkin ne yapacağına ilişkin bir karışıklık yapabilme potansiyeline gönderme yaptığı için bir rahatsızlık doğuruyor. Sayın Özhaseki de bunları kamuoyu ve Ankaralı seçmen adına gündeme getiriyor.

Sayın Bahçeli'nin "Yavaş çekilsin" önerisine katılır mısınız?

Sayın Bahçeli geçmişte Yavaş'ın MHP'de olması dolayısıyla bir hukuka sahip; bu miras çerçevesinde bir toplumsal sorumluluk çevçevesinde bir çağrıda bulunuyor. Son derece anlamlı bir çağrıdır. Sayın Bahçeli'nin toplumsal sorumluluğa sahip çıkma ihtiyacının bir gereğidir bu çağrı. Ortada sevimsiz, tartışmalı, gri bir alan var bu sorular cevaplanmış değil. Bunlar kamuoyunun haklı olarak sorduğu üzerinde durduğu konular. Ortada kabul edilemez mesajlar var.

BAŞKAN ERDOĞAN'DA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ VERMİŞTİ

Bugün 14 mart Tıp Bayramı, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı da tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların asla affedilir bir yanı yoktur. Saldıranlar doğrudan kendi canlarına, yakınlarına saldırdıklarının farkında değiller. Biz sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. En son 3600 ek gösterge meselesini çözeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri budur..

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.