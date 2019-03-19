Milyonlarca çalışan Kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Kıdem tazminatı işverenle anlaşarak işinden ayrılıp kıdem tazminatı alanlardan yapılan Gelir Vergisi kesintileri iade edilecek. Bu konuda yasal düzenleme yapıldı fakat çoğu kişinin kafası karışık ve vergi iadesi alıp almayacağını bilmiyor. Bu tazminat çoğu zaman işveren tarafından sonlandırılan sözleşmeler neticesinde ödeniyor. Ancak, bazı durumlarda işçi ve işverenin karşılıklı anlaşarak iş akdini feshetmesi (ikale sözleşmesi) durumunda da kıdem tazminatı ödeniyor.

TAVANA KADAR MUAF

Kıdem tazminatı 1 aylık brüt ücret kadar ve bunun tavanı şu anda 6016 lira, 1 Ocak-30 Haziran arasında 5001 liraydı. 27 Mart 2018'de yürürlüğe giren yasa ile ikale sözleşmesi sonucunda yapılan ödemelerin tavana kadar olan kısmı vergiden muaf tutuldu. Yani ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi çerçevesinde 27 Mart 2018'den önce ödenen tazminatlardan kesilmiş olan Gelir Vergisi iade edilecek.

TEBLİĞ DE YAYIMLANDI

Geçen hafta cuma günü Resmi Gazete'de iade uygulamasıyla ilgili tereddütleri gideren bir tebliğ yayımlandı. Buna rağmen çoğu kişi, teknik manada düzenlemeyi anlayamadı. Vergi iadesi alıp almayacağını veya alacaksa ne kadar alacağını, ne yapması gerektiğini bilmeyen binlerce kişi var. Bu nedenle merak edilenleri derledik...

BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMI VAR

Kimler alabilir?

27 Mart 2018'den önce işçi ile işveren arasında karşılıklı anlaşmayla (ikale) iş akdinin sona erdirildiği durumlarda ödenen iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi adlar altında yapılan ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi iade edilecek.

27 Mart sonrasına iade var mı?

27 Mart 2018'den sonra yapılan tazminat ödemelerinde vergi iadesi söz konusu olmayacak.

Neden 27 Mart 2018?

Bu tarihe kadar ödenen tazminatlardan gelir vergisi kesilirken, bu tarihte yapılan bir düzenleme ile kıdem tazminatının yıllık tavanına kadar olan kısmı Gelir Vergisi'nden muaf tutuldu.

Zaman aşımı süresi kaç yıl?

Beş yıl. Örneğin; 2016'da işten ayrılan 2021 yılına kadar başvuru yapabilir veya 2014'teki tazminattan kesilen verginin iadesi için en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru gerekiyor.

KİM NE KADAR ALACAK?

"Gelir Vergisi hesaplanan tutar, son maaş bordrosunda tabi olduğu vergi oranı üzerinden hesaplanmakta ve bu tutar üzerinden iadeye konu edilmektedir" dedi. Ercan bu konuda hak sahipleri için 3 örnek verdi:

DİLEKÇEYLE YA DA İNTERNETTEN

Başvuru nereye?

Vergi iadesi başvuruları, işverenin mükellefi olduğu vergi dairesine dilekçeyle yapılacak. Ayrıca internetten İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden de başvuru imkanı var.

Hangi belgeler gerekli?

İlk defa iade başvurusunda bulunacak kişiler dilekçe ile birlikte, işverenden temin edilen ikale sözleşmesi örneği; bu sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ilişkin kesinti tutarlarını gösterir belgeyi (ücret bordrosu vb) vergi dairesine sunacak. Daha önce başvuranlar sadece vergi dairesinin isteyeceği belgeleri verecek.

İşverenler herhangi bir belge verecek mi?

İşverenler, iade işleminin yapılabilmesi için, işçinin kendisi, vekili veya ilgili vergi dairesince istenilen bilgi ve belgeleri ibraz etmekle yükümlü.

Dava açanların durumu ne olacak?

İadeden yararlanabilmek için dava açılmaması veya açılan, devam eden davalardan feragat etmek gerekiyor. Feragatnameye ilişkin belgelerin vergi dairesine teslimi şart.

İade edilen vergiye faiz işletilecek mi?

Hayır. Vergi hangi tarihte kesilmişse kesildiği tarihteki tutar üzerinden iade edilecek.

KIDEM TAZMİNATI VERGİ İADESİ HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Vergi iadesini hesaplarken, işveren ile anlaşarak kıdem tazminatını aldığınız dönemdeki kıdem tazminatı tavan miktarı ve yine tazminatınızı aldığınız dönemdeki gelir vergisi oranına dikkat etmelisiniz. Ücretlerden kesilen vergi oranları yüzde 15 ila 35 arasında değişiyor. Tazminatınızdan ne kadar vergi kesildiğini işyerinden öğrenebilirsiniz. Tazminattaki miktar ve kesilen vergi diliminin yüksekliğine göre alınacak vergi iadesi de artacak.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalıştığınız işyerindeki hizmet süresinin en az bir yıl olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekir. Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabilirsiniz.