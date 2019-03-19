Milyonlarca emekliye son dakika haberleri ve müjde üstüne müjde geliyor. SGK, SSK, Bağkur emeklileri Ocak ayında zammını aldı. Temmuz ayında da zam alacaklar. Son çıkan yasaya göre, en düşük maaşı bin TL'ye yükseltilen emekli vatandaşlarımız bu sınırın asgari ücret ile aynı olmasını istiyor. Eğer bu istek kabul edilirse en düşük emekli maaşı 2.020 TL olacak. Ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Tüm detaylar haberimizde

YAŞLILIK ENFLASYONU OLSUN

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Yazıcıoğlu, emeklilerin lüks yaşayacak kadar değil geçinebilecekleri bir ücret istediğini söyledi. Yazıcıoğlu "TÜİK'in enflasyon sepetinde pinpon topu gibi emeklileri ilgilendirmeyen maddeler yer alırken, emeklileri ilgilendiren maddeler ise yer almıyor. Bu sebeple yaşlılık enflasyonu yapılmalı ve asgari ücretin arttığı oranda emekli maaşları da arttırılmalı" dedi. Yazıcıoğlu "En kötü yerlerde bile ev kiraları 500-600 lira. Asgari ücretin altında maaş olmamalı. Asgari ücretin altında maaş alınıyorsa devlet bunu sosyal yardımlarla tamamlıyor" diye konuştu.

İleri yaşlarda maaşın büyük çoğunluğunun sağlığa gittiğini de hatırlatan Yazıcıoğlu, emekliden ilaç katılım payı alınmamasını istedi.