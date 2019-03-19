19 Mart Salı Dolar Euro kuru ne kadar? Güncel son dakika Döviz kuru Dolar/TL kaç para oldu? Gibi sorular oldukça merak ediliyor. Yatırımcının vazgeçilmez yatırım araçlarından biri olan Dolar ve Euro döviz kuru vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyir gözlenen dolar/TL bu sabah güne 5.47 seviyesinin hemen altında başladı. Dolar/TL geçen hafta yaşanan sert satış baskısı ardından yatay seyrediyor

19 MART DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Dolar/TL geçen hafta yaşanan sert satış baskısı ardından yatay seyrediyor. 19 Mart Salı dolar kurunda son durum ise dolar alış 5,4472 TL dolar satış 5.4526 civarında seyrediyor. Euro/TL ise alış 6,171, satış ise 6,1832 TL seviyesinde hareket ediyor.

GÖZLER FED'DE

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısında para politikasını gevşetme yanlısı bir yaklaşım ortaya koyacağı ve önümüzdeki dönemde faiz indirimi yapılabileceğine yönelik artan beklentilerle ABD 10 yıllık tahvil faizleri 10 haftanın en düşük seviyelerine inerken, dolar endeksi geriledi.

Fed'in çarşamba günü sona erecek iki günlük para politikası toplantısında faiz oranı tahminlerini ya da "noktasal grafiklerini" düşüreceği ve bu yıl para politikasını çok az sıkılaştıracağı ya da hiç sıkılaştırmayacağına dair öngörüler arttı. Öte yandan toplantıda Fed'in 3.8 trilyon dolarlık tahvil bilançosunu küçültmeyi bırakma planına ilişkin daha fazla detay vermesi bekleniyor.

DOLAR HANGİ ÜLKELERDE PARA BİRİMİ OLARAK KULLANILIYOR?

Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

DOLARIN TARİHÇESİ

İspanyolların o dönem Amerika kıtasını keşfetmesi ve gittikçe büyümesi İngilizlerin büyük ilgisini çekiyordu. Kuzey Amerika'daki İngiliz koloniler bağımsızlıklarını elde etmeden önce İspanyollarla anlaşma imzalamaya karar verdiler. Bu ticari anlaşma sonucu İngilizler büyük gelir elde etti ve bağımsızlığını elde etti. İngilizlerin bu sırada bir karar vermesi gerekiyordu. Ya kendi para birimlerini kullanacakları ya da İspanyolların kullandığı doları. Ticarette daha fazla zorluk yaşamamak için İngilizler doları kullanmayı tercih etti ve 1690 yılında ilk kağıt paralarını bastılar.

1739 yılına gelindiğinde ise Benjamin Franklin'in Philadelphia'da bulunan matbaasında doğa manzaralı kağıt dolar basmaya başladılar. Fakat bu dolarlar sahtesi olmasın diye kabartmalı olarak basılıyordu.

1785 yılına gelindiğinde ise dolar resmi olarak ABD'nin para birimi oldu. 1792 tarihinde çıkan bir kararla birlikte dolarlar artık ABD darphanesinde basılmaya başlandı.

Dolar resmi para birimi oldu fakat başka ülkelerde dolaşıma girmesine epey bir zaman vardı. Ta ki 1861 yılına gelene kadar. 1861 yılında ilk ABD bankotu dolaşıma girdi. 1861 yılından günümüze kadar basılan tüm ABD banknotları da geçerli sayılıyor.

1913 yılına gelindiğinde ise Amerikan Merkez Bankası Kanunu, Amerikan Merkez Bankası olan Federal Reserve Bank'ı ülkenin merkez bankası ilan eder. Banka da, Amerikan Merkez Bankası Banknotları adlı yeni paraları dolaşıma sunmaya başladı. Sahteleri olmasın diye 7 ile 10 yıllık belirli periyotlarda basılan dolar en son 2010 yılında basıldı.