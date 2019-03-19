Bu yılın ilk zammını Ocak ayında alan 12,5 milyon emekli vatandaş Temmuz ayında ikinci zammı alacak. Son çıkan yasa en düşük emekli maaşı bin liraya yükseltilen emekliler bu sınırın asgari ücret ile aynı olmasını istiyor. Eğer istekleri kabul edilirse en düşük emekli maaşı ı 2.020 TL yapılacak. Ayrıca emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak ödenen ek ödeme yüzdeleri 4-5'ten en az yüzde 8-9'a yükseltilmesi isteniyor. Peki 2019 emekli maaşı ek ödeme tutarı ne kadar? .İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği haberin detayları...

YAŞLILIK ENFLASYONU OLSUN

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Yazıcıoğlu, emeklilerin lüks yaşayacak kadar değil geçinebilecekleri bir ücret istediğini söyledi. Yazıcıoğlu "TÜİK'in enflasyon sepetinde pinpon topu gibi emeklileri ilgilendirmeyen maddeler yer alırken, emeklileri ilgilendiren maddeler ise yer almıyor. Bu sebeple yaşlılık enflasyonu yapılmalı ve asgari ücretin arttığı oranda emekli maaşları da arttırılmalı" dedi. Yazıcıoğlu "En kötü yerlerde bile ev kiraları 500-600 lira. Asgari ücretin altında maaş olmamalı. Asgari ücretin altında maaş alınıyorsa devlet bunu sosyal yardımlarla tamamlıyor" diye konuştu.

İleri yaşlarda maaşın büyük çoğunluğunun sağlığa gittiğini de hatırlatan Yazıcıoğlu, emekliden ilaç katılım payı alınmamasını istedi.