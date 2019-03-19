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16 liralık e-devlet’te ücretsiz

16 liralık rapor e-devlet’te ücretsiz
Vatandaşa önemli bir kolaylık daha devreye girdi. Bankalardan 16 lira verilerek alınabilen una, artık e-Devlet'ten hem ücretsiz hem de kolayca ulaşılabiliyor. Vatandaş, bu hizmetten ayda bir defa ücretsiz olarak yararlanabilecek. Şifresiyle girdiği e-Devlet'te Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu Başvurusu bölümüne girip 'Yeni Başvuru'yu tıklayanlar aldıkları kredileri ve ödemelerini gösteren rapora ulaşabilecek.

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