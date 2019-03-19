16 liralık rapor e-devlet’te ücretsiz

Vatandaşa önemli bir kolaylık daha devreye girdi. Bankalardan 16 lira verilerek alınabilen kredi risk raporuna, artık e-Devlet'ten hem ücretsiz hem de kolayca ulaşılabiliyor. Vatandaş, bu hizmetten ayda bir defa ücretsiz olarak yararlanabilecek. Şifresiyle girdiği e-Devlet'te Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu Başvurusu bölümüne girip 'Yeni Başvuru'yu tıklayanlar aldıkları kredileri ve ödemelerini gösteren rapora ulaşabilecek.
- Ekonomi
- 19.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.