Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele kapsamında vatandaşlardan önemli destek alınırken, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 391 kişiye toplam 6.4 milyon liralık ihbar ödemesi yapıldı. İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılıyor. Son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden bin 719 kişiye 34 milyon 656 bin 580 liralık ikramiye ödendi.
- Ekonomi
- 18.03.2019
- Gazete
Kaçağı yakalatan 6.4 milyon TL aldı
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