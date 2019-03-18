E-İhale hasılatı 246 milyon TL 246 milyon TL

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ihale yöntemiyle tasfiyelik araç ve eşya satışından geçen yıl 246 milyon lira hasılat sağlandığını bildirdi. "www. eihale.gov.tr" adresinden ve e-Devlet üzerinden ihalelere erişebileceğini anımsatan Pekcan, "Haziran 2018'de 125 bin olan kayıtlı üye sayısı 360 bine ulaştı. Mobil uygulamayı 300 bin vatandaşımız indirdi" dedi.