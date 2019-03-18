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Borsa liginin şampiyonu Galatasaray

Hem Şubat’ta hem de yılbaşından bu yana en fazla kazandıran spor şirketi Galatasaray oldu. Galatasaray, spor şirketleri arasında piyasa değeriyle de ilk sıraya yerleşti

Borsa liginin şampiyonu Galatasaray
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, geçen ay hisselerindeki yüzde 0.67 artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Geçen ay Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 0.60 artarken, Fenerbahçe Futbol'un hisseleri yüzde 8.58, Trabzonspor Sportif'in hisseleri yüzde 9.55 geriledi. Yılbaşından bu yana da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi Galatasaray oldu. İlk 2 ayda Galatasaray'ın hisseleri yüzde 20.97 yükseldi. Galatasaray'ı, yüzde 3.18 ile Fenerbahçe ve yüzde 3.09 ile Beşiktaş takip etti. Trabzonspor hisseleri ise ilk 2 ayda yüzde 26.58 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine, Galatasaray sahip. Galatasaray, Şubat'ı 810 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

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