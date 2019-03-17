Kur bahane kâr şahane! Fırsatçılar rekor kırdı...

2018'te, kurdaki artışı bahane ederek bir yandan ürünlerine fahiş fiyat artışı yaparken, bir yandan da istihdamda frene basan şirketler, buna karşılık kâr ve ciro rekoru kırdı. Hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam kârı, 2018'de yüzde 13.1 artarak 99.8 milyar liraya çıktı. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin bulunduğu BIST-100'deki şirketlerin kârı yüzde 15 artarak 90 milyara, ulaştı.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam satışları geçen yıl yüzde 30.3 artarak 1.1 trilyon lirayı geçti. Sanayi sektörünün cirosu yüzde 37 artarak 410 milyar liraya ulaştı.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam satışları geçen yıl yüzde 30.3 artarak 1.1 trilyon lirayı geçti. Sanayi sektörünün cirosu yüzde 37 artarak 410 milyar liraya ulaştı.
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