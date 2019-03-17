İran'da düzenlenen uluslararası konferansta Gökyüzü İpek Yolu Projesi'nin ilk duyurusu yapıldı. Konferansa katılan Atlasglobal Başkanı Murat Ersoy, proje ile Avrupa ve Ortadoğu merkez hava üssünün İstanbul olacağını belirttti. Murat Ersoy "Yabancı yatırımlar için Türkiye tekrar odak noktası ve en çok talep gören yatırım yapılacak ülke haline gelecek. Projenin ana yatırım sektörlerinin başında turizmin taşımacılık sektörü, kargo transferi ve enerji transferleri geliyor" dedi.
- Ekonomi
- 17.03.2019
- Gazete
İstanbul hava üssü olacak
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