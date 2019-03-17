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hava üssü olacak

İstanbul hava üssü olacak
İran'da düzenlenen uluslararası konferansta Gökyüzü İpek Yolu Projesi'nin ilk duyurusu yapıldı. Konferansa katılan Atlasglobal Başkanı Murat Ersoy, proje ile Avrupa ve merkez hava üssünün olacağını belirttti. "Yabancı yatırımlar için tekrar odak noktası ve en çok talep gören yatırım yapılacak ülke haline gelecek. Projenin ana yatırım sektörlerinin başında turizmin taşımacılık sektörü, kargo i ve enerji transferleri geliyor" dedi.

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