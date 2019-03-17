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Denizden zengin yağdı

Denizden zengin turist yağdı
Başta Kuşadası olmak üzere birçok önemli turizm merkezimize zengin leri taşıyan kruvaziyerler gelmeye başladı. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları iyi gidiyor. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirdiğini görmek sektör açısından sevindirici" dedi. Malta bayraklı "Celestyal Olympia" kruvaziyeri, bin 540 yolcusuyla Kuşadası Limanı'na demirledi. Önemli bölümü ABD'lilerden oluşan gemideki turistlerden bazıları Efes ve gibi ören yerlerini gezerken bazıları ise ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti. Ege Port Genel Müdürü , yaptığı açıklamada Celestyal Olympia gemisinin sezon boyunca ilçeye 60 sefer yapacağını, 87 bine yakın turisti ilçeye taşıyacağını ifade etti.

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