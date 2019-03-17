Başta Kuşadası olmak üzere birçok önemli turizm merkezimize zengin turistleri taşıyan kruvaziyerler gelmeye başladı. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları iyi gidiyor. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirdiğini görmek sektör açısından sevindirici" dedi. Malta bayraklı "Celestyal Olympia" kruvaziyeri, bin 540 yolcusuyla Kuşadası Ege Port Limanı'na demirledi. Önemli bölümü ABD'lilerden oluşan gemideki turistlerden bazıları Efes Antik Kenti ve Meryem Ana gibi ören yerlerini gezerken bazıları ise ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada Celestyal Olympia gemisinin sezon boyunca ilçeye 60 sefer yapacağını, 87 bine yakın turisti ilçeye taşıyacağını ifade etti.
- Ekonomi
- 17.03.2019
- Gazete
Denizden zengin turist yağdı
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