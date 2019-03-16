Kalyon Holding 45 yaşında

45'inci yılını kutlayan Kalyon Holding'in inşaat, enerji, gayrimenkul yatırım ve havacılık sektöründeki kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin akademik yönetimi 'Ortak Aklımızla Geleceğe' çalıştayı için Antalya'da bir araya geldi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Şirket olarak 45'inci yılımız olsa da rahmetli babam 70 yıl önce ailemizi sektörle tanıştırmıştı. Hep birlikte başarılarla dolu 45 yılı geride bıraktık. Kalyon'u bir dünya markası haline getirdik. Bugün Katar'dan Arnavutluk'a, Özbekistan'dan Peru'ya kadar büyük bir coğrafyada Kalyon'la çalışma taleplerini yoğun bir şekilde görüyoruz. İz bırakan büyük projelere, dev eserlere sizlerle birlikte başarılı bir şekilde imza attık. Gücümüzü birlikteliğimizden aldık ve bu birliktelik bizi daha nice başarılara götürecek" dedi. Kalyoncu, "Önümüzdeki 10 yıl içinde önemli stratejik önceliklerimiz şu şekilde sıralanabilir; sürdürülebilirlik, ortak karar alma, sektörler arası bilgi ve tecrübe aktarımını artırarak sinerji oluşturmak" diye konuştu.
- Ekonomi
- 16.03.2019
- Gazete
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