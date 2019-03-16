2019 yılı TOKİ konutlarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan indirim müjdesi geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNNTürk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Kurum, TOKİ'den ev alan vatandaşların borçlarını 19 Nisan'a kadar kapatmaları halinde yüzde 22 indirim kampanyasını başlattıklarını duyurdu. Kurum "Eğer borçlarını kapatırlarsa yüzde 22 indirim alabilecek. İlk defa vatandaşlarımıza duyurmuş olalım" ifadesini kullandı. Vatandaşlar aynı zamanda TOKİ projesi alt, orta, üst gelir başvurusu şartlarını oldukça merak ediliyor. İşte tüm detaylar.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Dün Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırında 49 insan hayatınız kaybetti. İnançları yüzünden insanları katleden bu canileri şiddetle kınıyorum.

Deprem nedeniyle Türkiye'de 82 binden fazla canımızı kaybetmişiz. Çok ağır bir bilanço en son 17 Ağustos'ta 17 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Bu depremlerde sadece can ve mal kaybı yaşanmıyor. Devlet yönetimleri de altyapıyı yeniden yapmak zorundasınız. Gelişmekte olan bir ülkesiniz ve deprem kuşağındayız. Bu gerçeği gözardı etmeden dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım.

Bugüne kadar 590 bin konutu değiştirdik. 1.5 milyon konutun acil olarak dönüşümünün yapılması gerekiyor. 5 yıl içerisinde bunu tamamlamak istiyorum.

Tüm Türkiye'de 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Toplamda 21 milyon civarında binamız var. Bu 6,7 milyon binamız deprem yönetmeliğine uygun. Yılda 300 bin konutun değişmesi için 60 milyar lira, toplamda da 300 milyar lira ayırarak o 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü yapmış olursunuz.

(Kentsel dönüşümü finansmanı konusu) İller Bankası, kentsel dönüşüme, yağmur suyuna, atık suyuna destek veren bir kuruluşumuz. İller Bankası'nın geçmiş yıllara dönük karlarını, kentsel dönüşüme desteklemek için yerel yönetimlere ve vatandaşlarımıza sunabileceğiz. Aynı zamanda bunun içerisinde yüzde 50'lik faiz desteği olacak.

TOKİ 50 bin konut projesi alt, orta, üst gelir başvuru şartları nelerdir?

TOKİ 50 bin konut fırsatına vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanında büyük ilgi gösterdi. Özellikle başvuruların hangi banka ile alınacağı sorusu, başvuru klavuzunun yayınlanması ile cevap bulmuş oldu. Başvurunun ardından işleyecek süreç de netleşti. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında İdaremizce ilan edilecek tarihte "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

İşte TOKİ 50 bin konut başvuruları ile ilgili tüm detaylar...

Taksit ödemeleri, 3 1 konutlar için sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. TOKİtarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

2 1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3 1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından Memur Maaş Artış Oranı olana göre artırılacaktır.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3 1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşlarımızın;

- 2 1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3 1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları;



gerekmektedir.

TOKİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Vatandaşlar, projenin bulunduğu ile göre Türkiye Halk Bankası A.Ş. veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin yetkili şubelerden başvurularını yapabilecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 lira,

3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak.

Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.

Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak, vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.

KONUTLARIN BÜYÜKLÜĞÜ NASIL?

75 ve 85 metrekarelik 2+1 olan alt gelir grubu konutların;

-Fiyatı: 116 bin 400 lira.

-Peşinatı: Yüzde 12 ve 13.968 lira.

-Taksit Miktarı: 388 liradan başlıyor.

-Vade Sayısı da: 240 aya kadar uzuyor.

110 ve 128 metrekare, 3+1 konutların ise;

-Fiyatı:170 bin 720 liradan

-Peşinatı: Yüzde 10 ve 17 bin 072 liradan

-Taksit Miktarı: 759 liradan başlıyor.

-Vade Sayısı da: 180 aya kadar uzuyor.

TOKİ nedir?

TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor.



