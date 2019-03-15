2019 TOKİ evleri konutları hangi ilerde yapılacak ucuz konut almak isteyen vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir projeleri oldukça ilgi görüyor. TOKİ konutları ile ilgili başvurular 6 Mart tarihinde başlamıştı. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. Peki TOKİ evleri konutları İstanbul Ankara İzmir projeleri hangi ilçelerde var? İl il TOKİ başvuru ücreti ne kadar? Tüm detaylar.
TOKİ İSTANBUL PROJELERİ
Sosyal konut hamlesiyle İstanbul'da 5 projede toplam 6 bin 300 konut inşa edilecek. İstanbul'daki konutların gerçekleştirileceği yerler şöyle:
- Tuzla Aydınlı
- Başakşehir Ayazma
- Silivri Alipaşa
- Başakşehir Hoşdere
- Başakşehir Kayabaşı
İŞTE TOKİ KONUT PROJESİ OLAN İLLER
1. Adana 2275 konut
2. Adıyaman 451 konut
3. Afyonkarahisar 750 konut
4. Ağrı 300 konut
5. Aksaray 500 konut
6. Amasya 637 konut
7. Ankara 2934 konut
8. Antalya 126 konut
9. Ardahan 126
10. Artvin 160 konut
11. Aydın 215 konut
12. Balıkesir 1160 konut
13. Bartın 423 konut
14. Batman 600 konut
15. Bayburt 262 konut
16. Bingöl 226 konut
17. Bitlis 320 konut
18. Bolu 482 konut
19. Burdur 593 konut
20. Bursa 568 konut
21. Çanakkale 171 konut
22. Çankırı 250 konut
23. Çorum 529 konut
24. Denizli 882 konut
25. Diyarbakır 800 konut
26. Düzce 188 konut
27. Elazığ 725 konut
28. Erzincan 330 konut
29. Erzurum 1000 konut
30. Eskişehir 1000 konut
31. Gaziantep 2000 konut
32. Giresun 980 konut
33. Gümüşhane 98 konut
34. Hatay 1000 konut
35. Iğdır 300 konut
36. Isparta 353 konut
37. İstanbul 6300 konut
38. İzmir 2584 konut
39. Kahramanmaraş 624 konut
40. Karabük 310 konut
41. Karaman 910 konut
42. Kars 300 konut
43. Kayseri 418 konut
44. Kırıkkale 1006 konut
45. Kırklareli 250 konut
46. Kırşehir 250 konut
47. Kocaeli 800 konut
48. Konya 2500 konut
49. Kütahya 1140 konut
50. Malatya 392 konut
51. Manisa 1000 konut
52. Mardin 500 konut
53. Mersin 545 konut
54. Muğla 455 konut
55. Nevşehir 300 konut
56. Niğde 223 konut
57. Osmaniye 534 konut
58. Rize 500 konut
59. Samsun 240 konut
60. Sivas 850 konut
61. Şanlıurfa 400 konut
62. Tekirdağ 1118 konut
63. Trabzon 513 konut
64. Uşak 352 konut
65. Van 228 konut
66. Yozgat 180 konut
67. Zonguldak 300 konut
TOKİ 50 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanacak.
Başvurular; 4 kategoride olacak
- TOKİ tarafından hayata geçirilecek projede başvurular 4 ayrı kategoride kabul edilecek. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında en az %40 Engelli Vatandaşlar 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
- Emekli vatandaşların 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceği projede diğer başvurular ise 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.
TOKİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?
Vatandaşlar, projenin bulunduğu ile göre Türkiye Halk Bankası A.Ş. veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin yetkili şubelerden başvurularını yapabilecek.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Konut almak isteyenler için başvuru şartlarını yayımlayan TOKİ, bu kriterleri karşılayan kişilerin müracaatlarını onaylayacak. İşte, başvuru şartları;
Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek,
2+1 konutlar için 25 yaşını,
3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak.
2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 lirayı geçmemesi (İstanbul 4.800 TL)
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 lira,
3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak.
Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.
Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak, vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.
KONUTLARIN BÜYÜKLÜĞÜ NASIL?
75 ve 85 metrekarelik 2+1 olan alt gelir grubu konutların;
-Fiyatı: 116 bin 400 lira.
-Peşinatı: Yüzde 12 ve 13.968 lira.
-Taksit Miktarı: 388 liradan başlıyor.
-Vade Sayısı da: 240 aya kadar uzuyor.
110 ve 128 metrekare, 3+1 konutların ise;
-Fiyatı:170 bin 720 liradan
-Peşinatı: Yüzde 10 ve 17 bin 072 liradan
-Taksit Miktarı: 759 liradan başlıyor.
-Vade Sayısı da: 180 aya kadar uzuyor.
TOKİ nedir?
TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor.
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