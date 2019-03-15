2019 TOKİ evleri konutları hangi ilerde yapılacak ucuz konut almak isteyen vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir projeleri oldukça ilgi görüyor. TOKİ konutları ile ilgili başvurular 6 Mart tarihinde başlamıştı. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. Peki TOKİ evleri konutları İstanbul Ankara İzmir projeleri hangi ilçelerde var? İl il TOKİ başvuru ücreti ne kadar? Tüm detaylar.

TOKİ İSTANBUL PROJELERİ

Sosyal konut hamlesiyle İstanbul'da 5 projede toplam 6 bin 300 konut inşa edilecek. İstanbul'daki konutların gerçekleştirileceği yerler şöyle:



- Tuzla Aydınlı



- Başakşehir Ayazma



- Silivri Alipaşa



- Başakşehir Hoşdere



- Başakşehir Kayabaşı

İŞTE TOKİ KONUT PROJESİ OLAN İLLER

1. Adana 2275 konut

2. Adıyaman 451 konut

3. Afyonkarahisar 750 konut

4. Ağrı 300 konut

5. Aksaray 500 konut

6. Amasya 637 konut

7. Ankara 2934 konut

8. Antalya 126 konut

9. Ardahan 126

10. Artvin 160 konut

11. Aydın 215 konut

12. Balıkesir 1160 konut

13. Bartın 423 konut

14. Batman 600 konut

15. Bayburt 262 konut

16. Bingöl 226 konut

17. Bitlis 320 konut

18. Bolu 482 konut

19. Burdur 593 konut

20. Bursa 568 konut

21. Çanakkale 171 konut

22. Çankırı 250 konut

23. Çorum 529 konut

24. Denizli 882 konut

25. Diyarbakır 800 konut

26. Düzce 188 konut

27. Elazığ 725 konut

28. Erzincan 330 konut

29. Erzurum 1000 konut

30. Eskişehir 1000 konut

31. Gaziantep 2000 konut

32. Giresun 980 konut

33. Gümüşhane 98 konut

34. Hatay 1000 konut

35. Iğdır 300 konut

36. Isparta 353 konut

37. İstanbul 6300 konut

38. İzmir 2584 konut

39. Kahramanmaraş 624 konut

40. Karabük 310 konut

41. Karaman 910 konut

42. Kars 300 konut

43. Kayseri 418 konut

44. Kırıkkale 1006 konut

45. Kırklareli 250 konut

46. Kırşehir 250 konut

47. Kocaeli 800 konut

48. Konya 2500 konut

49. Kütahya 1140 konut

50. Malatya 392 konut

51. Manisa 1000 konut

52. Mardin 500 konut

53. Mersin 545 konut

54. Muğla 455 konut

55. Nevşehir 300 konut

56. Niğde 223 konut

57. Osmaniye 534 konut

58. Rize 500 konut

59. Samsun 240 konut

60. Sivas 850 konut

61. Şanlıurfa 400 konut

62. Tekirdağ 1118 konut

63. Trabzon 513 konut

64. Uşak 352 konut

65. Van 228 konut

66. Yozgat 180 konut

67. Zonguldak 300 konut

TOKİ 50 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanacak.

Başvurular; 4 kategoride olacak

- TOKİ tarafından hayata geçirilecek projede başvurular 4 ayrı kategoride kabul edilecek. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında en az %40 Engelli Vatandaşlar 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

- Emekli vatandaşların 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceği projede diğer başvurular ise 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.

TOKİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Vatandaşlar, projenin bulunduğu ile göre Türkiye Halk Bankası A.Ş. veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin yetkili şubelerden başvurularını yapabilecek.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konut almak isteyenler için başvuru şartlarını yayımlayan TOKİ, bu kriterleri karşılayan kişilerin müracaatlarını onaylayacak. İşte, başvuru şartları;

Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek,

2+1 konutlar için 25 yaşını,

3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak.

2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 lirayı geçmemesi (İstanbul 4.800 TL)

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 lira,

3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak.

Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.

Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak, vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.

KONUTLARIN BÜYÜKLÜĞÜ NASIL?

75 ve 85 metrekarelik 2+1 olan alt gelir grubu konutların;

-Fiyatı: 116 bin 400 lira.

-Peşinatı: Yüzde 12 ve 13.968 lira.

-Taksit Miktarı: 388 liradan başlıyor.

-Vade Sayısı da: 240 aya kadar uzuyor.

110 ve 128 metrekare, 3+1 konutların ise;

-Fiyatı:170 bin 720 liradan

-Peşinatı: Yüzde 10 ve 17 bin 072 liradan

-Taksit Miktarı: 759 liradan başlıyor.

-Vade Sayısı da: 180 aya kadar uzuyor.

TOKİ nedir?

TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor.