İstanbul TOKİ evleri için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. TOKİ İstanbul konutlarına bildiğiniz gibi başvurular 6 Mart'ta başlamıştı. Ucuz konut almak isteyen vatandaşlar TOKİ İstanbul evlerine adeta akın etti. TOKİ İstanbul 2019 konut başvurusu için son gün 19 Nisan olacak. TOKİ istanbul'dan daire sahibi olmak için başvuranlar 3+1 daire için 1.000 TL, 2+1 daire için de 500 lira ödemesi gerekiyor. İşte TOKİ İstanbul müracaat şartları ve dairelere bakılırsa fiyat listesi... TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur.

TOKİ evleri İstanbul 2019 başvuru dönemi

1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" , 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında

2. Kategori olan "En az yüzde 40 Engelli Vatandaşların" 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında,

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşların" 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında,

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında başvuruları kabul edilecek.

TOKİ İstanbul 2019 başvuru şartları

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekiyor.

İstanbul'da ucuz ev hayali kuranlar için, TOKİ İstanbul'da yeni satışa çıkardığı 5 yeni projeyi derledik. İşte TOKİ'nin İstanbul'da satışa çıkardığı 5 yeni projenin detayları;

1- Başakşehir Kayabaşı'na 793 TL taksitle 4 bin 467 adet konut

TOKİ'nin Başakşehir Kayabaşı'nda satışa çıkardığı toplam konut sayısı 4 bin 467. Konutların tipleri 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Yeni projede toplam 2 bin 338 adet 85 metrekare 2+1 daire, 2 bin 129 adet 128 metrekare 3+1 daire yer alacak.

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2019 projesinde 2+1 daireler 238 bin TL'den, 3+1 daireler ise 399 bin TL'den satışa sunuldu. Yeni projede 793 TL taksitle ev sahibi olma imkanı sunuluyor. İşte ödeme planı:

- 2+1 daireler için; Yüzde 12 peşinat (28 bin 60 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.163 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (47 bin 100 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (793 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 10 peşinat (38 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 992 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (78 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.773 TL) taksitlendiriliyor.

2- Başakşehir Ayazma'ya 793 TL taksitle 311 yeni konut

TOKİ'nin Başakşehir Ayazma'da satışa çıkardığı yeni projede toplam 311 adet daire var. Daire tipleri 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Yeni projede 200 adet 2+1, 111 adet 3+1 daire bulunuyor. TOKİ Başakşehir Ayazma 2019 projesinde 2+1 daire fiyatları 238 bin TL, 3+1 daire fiyatları 399 bin TL olarak açıklandı. TOKİ Başakşehir Ayazma 2019 projesinde 793 TL taksitle ev sahibi olunabiliyor. İşte detaylı ödeme planı;

- 2+1 dairelerde; Yüzde 12 peşinat (28 bin 60 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.163 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (47 bin 100 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (793 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 10 peşinat (38 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 992 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (78 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.773 TL) taksitlendiriliyor.

3- Silivri Alipaşa'ya 651 TL taksitle 685 yeni konut

TOKİ Silivri'de de yeni proje inşa edecek. Silivri Alipaşa Pirimehmetpaşa'da inşa edilecek yeni projede 685 adet daire yer alacak. 343 adet 2+1, 342 adet 3+1 dairenin yer alacağı projede talep toplama işlemleri başladı.

TOKİ Silivri Alipaşa 2019 projesinde 2+1 daireler 195 bin 500 TL'den, 3+1 daireler 294 bin 400 TL'den satılıyor. Yeni kampanyada aylık 651 TL taksitle 2+1 daire sahibi olunabilecek. TOKİ Silivri Alipaşa 2019 detaylı ödeme planı şu şekilde;

- 2+1 daireler için; Yüzde 12 peşinat (22 bin 960 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (955 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (38 bin 600 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (651 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 10 peşinat (28 bin 440 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 208 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (57 bin 880 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.308 TL) taksitlendiriliyor.

4- Başakşehir Hoşdere'ye 793 TL taksitle 337 yeni konut

TOKİ'nin İstanbul Başakşehir Hoşdere'de inşa edeceği yeni projede 337 adet konut olacak. Konutların 169 tanesi 2+1, 168 tanesi 3+1 olarak tasarlandı. TOKİ Başakşehir Hoşdere 2019 fiyatları 2+1 dairelerde 238 bin TL, 3+1 dairelerde 399 bin TL olarak açıklandı. TOKİ Başakşehir Hoşdere projesinde de aylık 793 TL taksitle ödeme yapılabiliyor. İşte detaylı ödeme planı;

- 2+1 dairelerde; Yüzde 12 peşinat (28 bin 60 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.163 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (47 bin 100 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (793 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 10 peşinat (38 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 992 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (78 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.773 TL) taksitlendiriliyor.

5- Tuzla Aydınlı'ya 663 TL taksitle 500 yeni konut

TOKİ, Tuzla Aydınlı'da 500 adet yeni konut inşa edecek. Yeni konutların talep toplama işlemleri başladı. Yeni projede 250 adet 2+1, 250 adet 3+1 konut olacak.

TOKİ Tuzla Aydınlı 2019 fiyatları 2+1 dairelerde 199 bin TL, 3+1 dairelerde 349 bin TL olarak açıklandı. Yeni kampanyada aylık sadece 663 TL taksitle ev sahibi olunabilecek. İşte detaylı ödeme planı şu şekilde;

- 2+1 dairelerde; Yüzde 12 peşinat (23 bin 380 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (972 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (39 bin 300 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (663 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 10 peşinat (33 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 617 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (68 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.551 TL) taksitlendiriliyor.

TOKİ 50 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanacak.

Başvurular; 4 kategoride olacak

- TOKİ tarafından hayata geçirilecek projede başvurular 4 ayrı kategoride kabul edilecek. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında en az %40 Engelli Vatandaşlar 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

- Emekli vatandaşların 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceği projede diğer başvurular ise 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.

TOKİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Vatandaşlar, projenin bulunduğu ile göre Türkiye Halk Bankası A.Ş. veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin yetkili şubelerden başvurularını yapabilecek.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konut almak isteyenler için başvuru şartlarını yayımlayan TOKİ, bu kriterleri karşılayan kişilerin müracaatlarını onaylayacak. İşte, başvuru şartları;

Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek,

2+1 konutlar için 25 yaşını,

3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak.

2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 lirayı geçmemesi (İstanbul 4.800 TL)

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 lira,

3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak.

Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.

Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak, vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.

KONUTLARIN BÜYÜKLÜĞÜ NASIL?

75 ve 85 metrekarelik 2+1 olan alt gelir grubu konutların;

-Fiyatı: 116 bin 400 lira.

-Peşinatı: Yüzde 12 ve 13.968 lira.

-Taksit Miktarı: 388 liradan başlıyor.

-Vade Sayısı da: 240 aya kadar uzuyor.

110 ve 128 metrekare, 3+1 konutların ise;

-Fiyatı:170 bin 720 liradan

-Peşinatı: Yüzde 10 ve 17 bin 072 liradan

-Taksit Miktarı: 759 liradan başlıyor.

-Vade Sayısı da: 180 aya kadar uzuyor.

TOKİ nedir?

TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor.