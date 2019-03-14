Bugünkü
Takvim

Yeni trend ‘geç

KPMG tarafından yapılan araştırma, bireylerin kiralarını karşılayabilmek, ipoteklerini ödeyebilmek ya da en basitinden buzdolaplarını doldurabilmek i planlarını ertelediğini ya da iptal ettiğini ortaya koydu...

Yeni trend ‘geç emeklilik’
KPMG'nin gerçekleştirdiği 'Ben, hayatım, cüzdanım' araştırması, günümüzde tüketicilerin emekliliğe bakış açılarına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. İngiltere, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, , Brezilya, Kanada, ve Fransa'da toplam 25 bin tüketiciyle yapılan anket sonuçlarına dayanan araştırmaya göre; ortalama yaşam süresinin arttığı günümüzde emekli olmamak, emekliliğin yeni şekli haline geldi. Ankete katılan tüketicilerin ortalama yüzde 27'si, leri sorulduğunda endişeli bir tutum sergiledi. Araştırma, bu tutumun farklı gelir seviyesi gruplarında çok az değiştiğini gösterdi. Emeklilikten 10 ya da 20 yıl uzaklıkta olan X Kuşağı'nın yüzde 25'i henüz emeklilikleri için birikim yapmaya başlamadıklarını söylerken, yüzde 30'luk bir grup ilerleyen yıllarda emekli olabilecek kadar varlıklı durumda olacaklarına inandıklarını belirtti.



PLAN ERTELENİYOR
Araştırmaya göre; tüketicileri emekli olmaktan alıkoyan 6 neden bulunuyor: Emeklilik için birikimlerinin yetersiz olması, gelecek için plan yapma işini ertelemeleri, paralarının biteceği korkusu, borç ödeme mücadelesi içinde olmaları, nesiller arası finansal desteğin uzaması ve çalışma hayatı sonrasındaki evrede daha fazla para kazanma ihtiyacı. 'Emekli olmama' durumu kimileri için zamanı (zamanımı doldurmam için bana ekstra bir şeyler ver) ve/veya bütçeyi (bana istediğim hayatı yaşamama yardımcı olacak fazladan biraz daha gelir sağla) tamamlayan bir 'doldurma' olgusu olarak görülüyor. Öte yandan diğerleri için bu durum doldurmanın ötesinde direkt olarak hayatta kalmayla ilgili bir olay olarak da tanımlanıyor. Birçok örnekte tüketiciler, kiralarını karşılayabilmek, ipoteklerini ödeyebilmek ya da en basitinden buzdolaplarını doldurabilmek için emeklilik planlarını erteliyor ya da iptal ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYeni trend ‘geç emeklilik’
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri