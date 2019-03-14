TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bu yıl Rusya'dan gelen turist sayısının yüzde 10-15'lik bir artışla 6 milyonu geçmesini bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin Rus turistler için önemli olduğunun altını çizen Bağlıkaya, "Rusya pazarı Türkiye için tartışmasız en önemli pazar. İlişkilerimiz iyi olduğu müddetçe de her geçen gün sayısı artacak" dedi.
- Ekonomi
- 14.03.2019
- Gazete
Rus turist sayısı 6 milyonu geçecek
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