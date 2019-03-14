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sayısı 6 milyonu geçecek

Rus turist sayısı 6 milyonu geçecek
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bu yıl 'dan gelen sayısının yüzde 10-15'lik bir artışla 6 milyonu geçmesini bekliyoruz" dedi. 'nin ler için önemli olduğunun altını çizen Bağlıkaya, "Rusya pazarı Türkiye için tartışmasız en önemli pazar. İlişkilerimiz iyi olduğu müddetçe de her geçen gün sayısı artacak" dedi.

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