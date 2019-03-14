RAY sigorta çalışanları yan haklarını seçiyor

RAY Sigorta, çalışanların zaman içinde değişen ihtiyaçlarına destek vermek için Esnek Yan Haklar Programı'nı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ücret ve yan haklar uygulamalarına birçok yönden değer katarak çalışanlarının memnuniyeti ve kurum içi bağlılığına önem veren ve çalışanları için daha iyiyi hedefleyen Ray Sigorta, seçim özgürlüğünü de sunarak kişiselleştirilmiş ve esneyebilen yan haklar ile şirket içi motivasyonu yükseltecek. 'Esnek Yan Haklar' programında çalışanların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yan haklar belirleniyor ve çalışanların seçimine bırakılıyor. Geliştirilmiş BES, kapsamını çalışanın belirleyebileceği bireysel veya aile sağlık sigortası, market alışverişi, benzin, tatil çeki veya kişisel gelişim eğitimleri gibi yeni yan hakların bulunduğu projede; çalışanlar kendine uygun paketi oluşturuyor. Bu proje kapsamında Ray Sigorta çalışanları, kendi tercihleri doğrultusunda, sahip oldukları mevcut yan hakları devam ettirebiliyor ve bazı yan hakları az alabilirken, diğerlerinden daha fazla yararlanabiliyor.
ESNEK PAKETLER
Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, konu hakkında şunları söyledi: "Esnek yan haklar programı, çalışanların yan haklar paketini bireysel olarak tekrar düzenlemesine izin veren, onlara seçim hakkı tanıyan bir platform. Program kullanımı Türkiye'de son bir yılda oldukça önemli bir seviyeye geldi. Çalışanlarımızın her birinin, zaman içerisinde değişebilen ayrı ayrı ihtiyaçları ve talepleri olabileceğinin farkındayız. Bu nedenle Ray Sigorta olarak, her çalışanımızın kendi ihtiyaçları doğrultusundaki haklara ulaşabilmesini istiyoruz."
ESNEK PAKETLER
Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, konu hakkında şunları söyledi: "Esnek yan haklar programı, çalışanların yan haklar paketini bireysel olarak tekrar düzenlemesine izin veren, onlara seçim hakkı tanıyan bir platform. Program kullanımı Türkiye'de son bir yılda oldukça önemli bir seviyeye geldi. Çalışanlarımızın her birinin, zaman içerisinde değişebilen ayrı ayrı ihtiyaçları ve talepleri olabileceğinin farkındayız. Bu nedenle Ray Sigorta olarak, her çalışanımızın kendi ihtiyaçları doğrultusundaki haklara ulaşabilmesini istiyoruz."
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