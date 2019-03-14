Nöbetçi noterlik 6 Nisan’da başlıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Nöbetçi noterlik uygulamasına 6 Nisan tarihinden itibaren başlayacağız. Cumartesi ve Pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar hafta sonu da işlem yapabilecek" diye konuştu.
- Ekonomi
- 14.03.2019
- Gazete
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