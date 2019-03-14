SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri dört gözle bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi bekliyor. Emekli maaşı bayram ikramiyeleri bin TL olarak belirlenmişti. Peki ikramiyeler ne zaman ödenecek? Kimler alabilecek? İşte tüm detaylar... Bayram ikramiyelerini SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri alabilecek.

YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alıyor olmak gerekiyor. Bu yılın ilk ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında yatırılması bekleniyor. Bu ödemenin yapılacağı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar, bu yıl 2 bin liralık ödemeyi cebine koyabilecek. Bu tarihten sonra ancak 5-9 Ağustos'ta verilmesi beklenen ikinci ödemeden önce aylığı bağlananlar ise bu yıl bin lira ikramiye alabilecek. Emeklilik aylığı ağustostaki ikramiye ödemesinden sonra verilmeye başlananlar ise 2020'den itibaren ikramiye almaya başlayacak.

İKRAMİYEDEN KESİNTİ VAR MI?

İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

TUTAR ARTACAK MI?

İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Yasada artışa yönelik bir madde yer almadı. Ancak bir düzenleme yapılarak tutarın artırılması imkanı var..

1- Bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

2- Miktar maaşa göre değişecek mi?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödenecek. Emekli ve maluller maaş tutarına bakılmasızın biner lira alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiyesi hisse veya iş göremezlik derecesine göre değişecek. Ödemeden kesinti yapılamayacak ve haczedilemeyecek.

3- Yeni emekli olanlar para alabilecek mi?

İkramiyeden yeni emekliler de yararlanacak. Bu kişiler, emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. Ramazan Bayramı öncesi emekli olanlar bu yıl iki Kurban Bayramı öncesi emekli olanlar ise tek ikramiye alacak. Ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartı aranacak.

4- Emeklinin dul ve yetimleri de alacak mı?

Vefat eden emeklilerin ikramiyeleri maaş alan dul ve yetimlerine ödenecek. Ödemeler maaş hisselerine göre yapılacak. Yüzde 75 oranında maaş alan bir eşe 750 lira ödenecek. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alacak. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o baz alınarak ödenecek. Çifte yerine yüksek orandan ödeme olacak. İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik parası alanlar için bayram ikramiyesi de iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. İş göremezlik oranı kaç ise ona göre ikramiye verilecek.

5- İkramiye maaşla birlikte mi verilecek?

Ödeme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Maaşlar tahsis numarasının son rakamına göre ödeniyor. İkramiyeler ya bu şekilde farklı günlerde ödenecek ya da aynı gün ödenecek. İlk ikramiye 14 Haziran arife gününden önce haziranın başında hesaplara geçecek. İkramiyeler emeklilerin maaş aldıkları bankalardaki hesaplarına yatırılacak.

6- İkramiye bir kereliğine mi verilecek?

İkramiye düzenlemesinde 'her yıl' ifadesi bulunuyor. Bu yüzden bundan sonraki yıllarda da ikramiye ödemesi devam edecek. İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak önümüzdeki yıllarda enflasyon oranında artışlar da gündeme gelecek ve zam yapılacak.

EMEKLİ MAAŞI İKRAMİYESİ HESAPLAMA

Emeklilik ikramiyesine ilişkin hesaplama sistemi ve esasları 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirlenmiştir.

"Madde 89- Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için, aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiili hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz."

Buna göre, Brüt Toplam Aylık x Her tam hizmet yılı toplamı = Emeklilik ikramiyesi tutarı olacaktır.

Yani 25 hizmet yılı olan için emekli aylığı 1000 lira ise emekli ikramiyesi 25 bin lira olacaktır.

Diğer taraftan bilindiği üzere emekli ikramiyesindeki 30 hizmet yılı şartı da kalkmıştır.

Aylık hesaplamaya ilişkin örnekler;

ÖRNEK: 1 inci derece 4 üncü kademede görev yapan mühendis kişinin hizmet süresi 27 yıl 3 ay, ek göstergesi 3600;

1 = 1500 x 0,079308 = 118,962 TL.

2= 3600 x 0,079308 = 285,51 TL.

3= 1000 x 1,24144 = 1241,44 TL.

4= 20 x 0,079308 = 1,59 x Kişinin toplam kıdem aylığına esas hizmeti 27 yıl, ancak 25 ve yukarısı aynı olduğu için 1,59 x 25 = 39,75 TL.

5= 1500 + 8000 = 9500 x 0,079308 = 753,426 TL. 5434 sayılı Kanunun ek 70 inci maddesine göre hesaplanacak tutarda esas alınacak rakam olmaktadır. Kişinin ek göstergesi 3600 olduğu için yukarıya tablo olarak aldığımız -Ek göstergesi 3600 olanlar dahil 4800' e kadar olanlar : % 130 = 979,45 TL grubuna girdiğinden, hesaplamada esas alınacak tutar 979,45 TL.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 =

118,96 + 285,51 + 1241,44 + 39,75 + 979,45 = 2665,11 TL. Brüt tutar olmaktadır.

2665,11 x 77 % = 2052,14---- 27 yıla karşılık hesaplanan l aylık emekli maaşı tutarı,

2052,14 / 27 = 76 TL. 12 aylık tutarı olmaktadır. 76/12 =6,33 TL.

6,33 TL. X 3 = 19 TL. 3 ay küsurlu hizmete karşılık aylık tutar

2052,14+ 19 = 2071,14 TL. Kişinin 27 yıl 3 ay hizmet süresine karşılık alacağı 1 aylık emekli aylığı tutarı olacaktır. Ayrıca bu tutarın % 4 ü 5454 sayılı Kanuna göre ek ödeme olarak ayrıca ödenecektir. Yani 2071,14*,04=82,85 TL ek ödeme verilecektir.

Brüt Tutar olan 2665,11 TL. x 27 Tam Hizmet yılı = 71957,97 TL. 27 hizmet yılını karşılık emeklilik ikramiyesi tutarı olmaktadır. 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre ay küsurlarına ikramiye ödemesi yapılmadığından 3 aylık süreye ikramiye tutarı hesaplanmamıştır.