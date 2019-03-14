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Eğitim hayatı ’e emanet

Eğitim hayatı Vakıf Emeklilik’e emanet
VAKIF Emeklilik'in sunduğu yenileme garantili Vakıf Eğitim Sigortası, velilerin başlarına gelebilecek risklere karşı çocukların geleceğini güvence altına alıyor. Şirket, 30 yıla kadar ihtiyaç duyulan eğitim süresini ve eğitim giderine karşılık gelen teminat tutarını sigortalının belirlemesine imkan tanıyor. Taksitli ödeme seçeneği ve her yıl yenilenen poliçesi sayesinde uzun süre devam edecek poliçeye ödeme kolaylığı sunan şirket, poliçe başlangıcında sigortalıdan bir kereye mahsus sağlık beyanı alıyor. Bu ürüne sahip müşteriler; primleri, aylık brüt ücretinin yüzde 15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını geçmeyecek şekilde gelir vergisi matrahından düşebiliyor.

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