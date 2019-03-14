Boş oturmak istemedi tesis açtı

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan Neşe Ünlü (27), eşinin eline bakmamak ve aile ekonomisine katkı sağlamak için Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 bin lira hibe desteği alarak mantar üretim tesisi kurdu. Sabahları çocuklarını okula bıraktıktan sonra kurduğu tesisin yolunu tutan Ünlü, aylık 1 ton istiridye mantarı üretim kapasitesine ulaştı. Ayda 4 kez hasat yaptığı tesisindeki ürünlerini toptan ve perakende olarak satan Ünlü, çevresindeki kadınlara da rol model oldu. 2 çocuk annesi olan Ünlü, kendi ayakları üzerinde durmanın gurur verici olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Evde boş boş oturmak istemiyordum, harekete geçtim. Eşim de bana destek verdi. Yaptığım işte başarılı olduğumu düşünüyorum. Eşin eline değil, gözüne bakmak daha güzel."