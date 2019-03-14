Bankadan paranızı geri alın!

Banka kredisi kullanan tüketicilerle ilgili önemli bir karar çıktı. Kahramanmaraş'ta hakem heyeti, dosya masrafı üzerinden alınan faizin tüketiciye iadesini kararlaştırdı. Merkez Onikişubat ilçesinde ev almak için bankadan kredi çeken A.C., bir süre sonra kredinin dosya masrafının kendisine iade edilmesini talep etti. Hukukçular, "Son 10 yılda kullanılan bütün kredi işlemlerinde bu durum geçerlidir" dedi.
- Ekonomi
- 14.03.2019
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