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41 yaşında girişimci oldu

41 yaşında girişimci oldu
41 yaşında kendi işini kuran 63 yaşındaki Kayserili kadın girişimci Sultan Acar, "İlkokul mezunuyum ama şimdi bana herkes hayran oluyor" dedi. Eşi emekli olduktan sonra, evinin geçimine katkı sunmak için yıllarca evinde yaptığı hamur işlerini küçük bir dükkan açarak dışarıya satmaya başladığını anlatan Acar, "İşçilerim oldu zamanla. Şimdi de eşim, çocuklarım, gelinim hep beraber yürütüyoruz. Şu anda toplam 6 kadın çalışanımız var ama yaz aylarında işler artınca daha fazla işçi alıyoruz" şeklinde konuştu.

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