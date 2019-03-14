Milyonlarca emekli ek ödeme ve promosyon zam oranlarını merak ediyor. SGK SSK BAĞKUR ek ödeme miktarları için yeni gelişmeler yaşanıyor. 2000 yılı öncesi emeklilere yapılan intibak kurallarının aynı şekilde 2000 sonrasına da uygulanması isteniyor. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

EMEKLİLER İÇİN 8 TALEP GÜNDEME TAŞINDI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emeklilerin 8 talebini gündeme taşıdı. Derneğin Başkanlar Kurulu toplantısında müzakere edilen talepler şöyle: 65 yaş ve üzerine ücretsiz ulaşım hakkı kanunun öngördüğü şekilde her yerde aynı şekilde uygulansın.

2000 sonrasında emekli olanların intibakları yapılsın. Prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanların, emekli oldukları tarihlere bakılmaksızın, intibak kriterleri belirlenerek emekli aylıkları yeniden hesaplansın. 2000 öncesi emeklilere yapılan intibak kuralları, aynı şekilde 2000 sonrasında emekli olanlara da uygulansın.

2000 sonrası dönemde emekli olanların emekli aylıklarının karma bir sistemle hesaplanmasının getirdiği kayıplara çözüm getirilsin.

Karma bir sistem yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplanması benimsensin, sigortalı süre artıkça emekli aylıkları da artsın.

Bunun yapılması için aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayılarında eşitlik sağlansın.

Gelir ve aylıkların artışında, TÜFE'nin dikkate alınması, aylıkları düşük olan emeklileri korumuyor. Ücretliler ve aylık alanların harcamalarını esas alan ücretliler geçinme endeksi oluşturulsun. Emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak ödenen ek ödeme yüzdeleri 4-5'ten en az yüzde 8-9'a yükseltilsin.

Emeklilere dini bayramlar öncesinde ödenen ikramiyeler, 2019 ve sonraki yıllar için emekli aylıkları artışına endekslenerek güncellensin.

Sağlık katkı payları emekliden alınmasın. Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin.

EK ÖDEME ARTACAK

Ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 280 lira arasında artış yaşanacak.

GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI

Malulen emekliye ayrılanlar ile 3 bin 600 günle kısmi emekli olanlara Ocak zammının ardından Şubat'ta bir artış daha olacak. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, yeni düzenlemeyle artık bin lira ödenmeye başlayacak. Ayrıca tüm emekliler Temmuz'da da zam alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 5 zam ve fark alacak.

İşte bankaların emeklilik promosyonu uygulamaları:

AKBANK

450 liraya varan promosyon veriyor. Tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

DENİZBANK

450 liraya varan promosyon ödüyor. Bankaya emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da her emekli için 100 lira veriyor. Marka işbirlikleriyle indirimli alışveriş imkanı sunuyor. Kredilerde özel faiz, Bonus kartıyla otomatik ödeme talimatı verenlere 3 ay doğalgaz faturasında yüzde 10 indirim gibi uygulamaları da bulunuyor.

FİBABANKA

Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon veriyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz maaş çekme, kredilerde ve mevduatta özel faiz imkanı sunuyor, hesap işletim ücreti almıyor.

GARANTİ

Maaşını bankaya taşıyanlara, 450 liraya varan promosyona ek, 150 lira bonus fırsatı sunuyor. Paramatiklerde özel menü ile maaşları tek tuşla kuruşu kuruşuna çekme imkanı, kredilerde indirimli faiz oranı sağlıyor.

ING

Emekliye 450 liraya varan promosyon, emekli yakınını bankaya getirenlere de 100 lira nakit veriyor. Hesap işletim ücreti almıyor, özel faizli kredi, telefon bankacılığından direkt özel müşteri temsilcisine bağlanma, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans gibi imkanlar sunuyor.

İŞ BANKASI

450 liraya varan promosyon veriyor. Kredi kartları için yıllık ücret almıyor, vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

ŞEKERBANK

450 liraya varan promosyon ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatı verenlere 150 lira daha promosyon hediye ediyor. Ücretsiz havale ve EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş hizmeti gibi imkanlar sunuyor.

TEB

450 liraya varan promosyon veriyor. Emekli yakınını yönlendirenler de 100 lira nakit kazanıyor. Emekliler, 5 bin liraya kadar olan nakit ihtiyaçlarını yüzde 1.99 faiz oranıyla TEB'den karşılayabiliyor. Kredidede 3 ay taksit erteleme imkanı da var.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, emeklilere bir aylık net gelir 1000 TL'ye kadarsa 300 TL, 1000 TL-2000 TL arasındaysa 375 TL, 2000 TL'nin üzerindeyse 450 TL promosyon ödemesi yapıyor. Bu tutarlara ilave olarak yurt içi diğer tüm banka ATM'lerinden ayda iki kere ücretsiz para çekme hakkı, bireysel İnternet bankacılığından yapılacak EFT ve TL havale işlemlerinde işlem ücreti muafiyeti, şubelerdeki işlemlerde sıra önceliği imkanı sunuyor.

VAKIFBANK

Vakıfbank, emekli maaşına göre promosyon ödemesi yapıyor. Maaşı 1000 TL'ye kadar olanlar için 300 TL, 1.000 TL - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olanlara 375 TL, 2.000 TL ve daha fazla olanlara 450 TL ödeniyor. Ayrıca araba sahibi olan emekliler için maaş hesabına HGS etiketi ücretsiz olarak sunuluyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi de emekli maaşına göre promosyon imkanı sunuyor. Bir aylık net gelir 1000 TL'ye kadarsa 300 TL, 1000 TL-2000 TL arasındaysa 375 TL, 2000 TL'nin üzerindeyse 450 TL promosyon ödeniyor. Promosyona ek olarak Yapı Kredi kredi kartı ürünü olan emeklilere promosyon tutarına ilave 200 TL karşılığı puan yükleniyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, bir aylık net gelir 1000 TL'ye kadarsa 300 TL, 1000 TL-2000 TL arasındaysa 375 TL, 2000 TL'nin üzerindeyse 450 TL promosyon ödeniyor.

Kalan kısmı iade edip, banka değiştirebilirsiniz Hem mevcut hem yeni emekliler bankaya 3 yıl taahhüt verip promosyon alabiliyor. Promosyon almış olanlar, isterlerse kalan dönemin parasını iade edip bankasını değiştirebiliyor.

EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

EK ÖDEME ALAN EMEKLİ GRUPLARI

5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.

5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar;

– Emekli Sandığı(4/c),

– Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a),

– Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.

Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da aşağıda belirtilmiştir;

– 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,

– 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,

– 24.02.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,



– 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu,

– 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 23.04.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 11.10.1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 28.05.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun,

– 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile özel kanunları uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış bulunanlara, harp malûllüğü zammı ve tazminatlar dahil aylık veya gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre ayrıca ek ödeme yapılır.