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k saldırılara rağmen %2.6 büyüdü

, tarihin en ciddi k saldırısıyla karşılaşmasına rağmen 2018’de yüzde 2.6 büyüdü. Türkiye G20 içinde en hızlı büyüyen 6’ncı ülke oldu. Bakan Albayrak, 'Veriler ekonominin hızlı toparlanma eğilimine girdiğine işaret ediyor' dedi.

Saldırıya inat %2.6 büyüdük
Ağustos'ta kur üzerinden tarihinin en büyük k saldırısına maruz kalan , buna rağmen yi başardı. Son çeyrekte yüzde 3 daralan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2018'in tamamında ise yüzde 2.6 büyüdü. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü TL bazında 3.7 trilyon lira, dolar bazında ise 784 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kişi başı gelir 9 bin 632 dolar oldu.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir" dedi. Albayrak, şunları kaydetti: "Son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler, enflasyondaki düşüş trendi, öncü göstergelerdeki iyileşmeler, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde, 2019'da büyümenin Yeni Ekonomi Programı'nda öngördüğümüz şekilde seyredeceğine inancımız tamdır.



2019'a ait güncel veriler, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğine, büyümedeki yavaşlamanın geçici bir durumu yansıttığına ve ılımlı toparlanma eğiliminin başladığına işaret etmektedir. Artan ihracat ve turizm gelirleri büyümeyi besleyen ana kalemler olacaktır. Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz."

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