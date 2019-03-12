Ağustos'ta kur üzerinden tarihinin en büyük ekonomik saldırısına maruz kalan Türkiye, buna rağmen büyümeyi başardı. Son çeyrekte yüzde 3 daralan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2018'in tamamında ise yüzde 2.6 büyüdü. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü TL bazında 3.7 trilyon lira, dolar bazında ise 784 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kişi başı gelir 9 bin 632 dolar oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir" dedi. Albayrak, şunları kaydetti: "Son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler, enflasyondaki düşüş trendi, öncü göstergelerdeki iyileşmeler, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde, 2019'da büyümenin Yeni Ekonomi Programı'nda öngördüğümüz şekilde seyredeceğine inancımız tamdır.
2019'a ait güncel veriler, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğine, büyümedeki yavaşlamanın geçici bir durumu yansıttığına ve ılımlı toparlanma eğiliminin başladığına işaret etmektedir. Artan ihracat ve turizm gelirleri büyümeyi besleyen ana kalemler olacaktır. Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir" dedi. Albayrak, şunları kaydetti: "Son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler, enflasyondaki düşüş trendi, öncü göstergelerdeki iyileşmeler, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde, 2019'da büyümenin Yeni Ekonomi Programı'nda öngördüğümüz şekilde seyredeceğine inancımız tamdır.
2019'a ait güncel veriler, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğine, büyümedeki yavaşlamanın geçici bir durumu yansıttığına ve ılımlı toparlanma eğiliminin başladığına işaret etmektedir. Artan ihracat ve turizm gelirleri büyümeyi besleyen ana kalemler olacaktır. Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.