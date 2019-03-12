Pes doğrusu! ‘Kartsız işlem’ gerekçesiyle 15 lira kestiler...

Ücret tarifeleriyle vatandaşı bezdiren bankalar, akıl almaz uygulamalara imza atıyor. Düzenleme boşluklarından yararlanarak her türlü bankacılık işleminden para kesen bankalar, yeni icatlar çıkartıyor. Son yaşanan olay, "Bu kadarına pes" dedirtti. Kendi bankasının ATM'sinde kendi hesabına kartsız olarak 500 lira yatıran müşteriden 15 lira işlem ücreti kesildi. İşlemin farkına varan vatandaş, yapılan kesintiye itiraz etti. Aldığı cevap ise "Siz kartsız işlem yapmışsınız. Kartlı yapsaydınız işlem ücreti kesilmeyecekti" şeklinde oldu. Müşterinin "Kartsız yaptım, değişen ne? Neden 15 lira kesiyorsunuz" dediğinde ise banka personeli "Sistem sizi tanımamış, 15 lira değil, 3 lira kesmesi gerekiyordu" yanıtıyla karşılaştı. Duruma tepki gösteren müşteri, şikayetini şöyle dile getirdi: "Sistem beni tanıyacağı tüm soruları sordu. Hesabımın olduğu banka ATM'sinde kendi hesabıma para yatırırken kartlı veya kartsız işlem ücreti mi ödeyeceğim? '15 lira kesinti olacak' diye niçin uyarmıyor?"
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Bu tür uygulamaların sektörde yaygın hale geldiğini ifade eden bir bankacı, ücret ödememek için yapılması gerekenleri şöyle anlattı: "Artık şubenizde ve kendi bankanızın ATM'sinde neredeyse her işlem ücret kesilerek yapılıyor. Ancak internetten işlem yaparsanız, şimdilik ücret kesilmiyor. Müşteri para yatırma işlemini ATM'den değil, akıllı cep telefonuyla yapsaydı, kesinti olmayacaktı."
CEPTEN BEDAVA
Bu tür uygulamaların sektörde yaygın hale geldiğini ifade eden bir bankacı, ücret ödememek için yapılması gerekenleri şöyle anlattı: "Artık şubenizde ve kendi bankanızın ATM'sinde neredeyse her işlem ücret kesilerek yapılıyor. Ancak internetten işlem yaparsanız, şimdilik ücret kesilmiyor. Müşteri para yatırma işlemini ATM'den değil, akıllı cep telefonuyla yapsaydı, kesinti olmayacaktı."
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