Patateste gümrük vergisi sıfırlandı

Yurt içinde sebze ve meyve fiyatlarının yükselmesine karşı tanzim hamlesinden sonra şimdi de patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Karara göre, 200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak. Gümrük vergisiz patates ithalatı 20 Nisan'a kadar yapılabilecek. Fırsat zamlarına izin verilmeyecek.