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Benzine 15 kuruş zam
BRENT petrol fiyatlarındaki artış ve dolar kurundaki yükselişin de ihtiyacı doğurduğu belirtiliyor. Benzin fiyatına artışın 15 kuruş olması bekleniyor. Artışla 'da benzinin litresi 6.55-6.60 lira aralığına çıkacak.

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