Benzine 15 kuruş zam

BRENT petrol fiyatlarındaki artış ve dolar kurundaki yükselişin benzinde zam ihtiyacı doğurduğu belirtiliyor. Benzin fiyatına artışın 15 kuruş olması bekleniyor. Artışla İstanbul'da benzinin litresi 6.55-6.60 lira aralığına çıkacak.
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- 12.03.2019
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