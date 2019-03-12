12 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Mart ayının ortasına yavaş yavaş yaklaşılıyor. Evde bakım maaşı, evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafınca ödenen ücret olarak yer alıyor. Gündemde hangi illerde maaşların yattığı merak ediliyor. İşte 12 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Dört gözle beklenen detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM ÜCRETİ NASIL ALINIR?

Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşlar yukarıda saymış olduğumuz 3 ana kriteri tespit ettirerek belgelemesi gerekmektedir. Daha sonra aşağıda bulunan evde bakım maaşı başvurusu yapmak için gerekli belgeler ile beraber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın il müdürlüklerine müracaat etmelidirler.

Engelli Sağlık Kurulu raporu

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Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi

Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi

Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı

Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu İl ya da, İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

Boşanma halinde boşanma kararı

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

1979 yılında Ordu'da doğdu. İlk ve ortaöğretimi suresince sırasıyla İzmir, Siirt ve Giresun illerinde okuduktan sonra 1996 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Türkiye 49.su olarak Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünü tam burslu olarak kazandı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte üçüncüsü olarak mezun oldu. 2000 yılında Michigan Üniversitesi ekonomi doktorasına burslu olarak kabul edildi.

Alan değiştirerek Teksas Üniversitesi'nde işletme doktorasına başladı; araştırma görevlisi olarak işletme ve muhasebe dersleri verdi.

Aynı üniversitede Muhasebe ve Enformasyon Sistemleri üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı (I·I·T) organlarından İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (SESRIC) çalıştı.

Göreve atanmadan önce İslam İşbirliği Teşkilatı İstatistik ve Enformasyon Direktörü¨ olan Selçuk, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliştirme programlarının koordinatörlüğünü üstlendi.

Toplumsal cinsiyet, demografi, işgücü¨, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eğitim ve inovaysan, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi çeşitli konularda sosyo-ekonomik veri tabanları, anketler ve raporlar hazırladı.

İİT İstatistik Komisyonu çerçevesinde uluslararası kuruluşlar ile işbirliğini sağladı; uluslararası toplantılar düzenlendi.

Sivil toplum alanında da çeşitli faaliyetlerde bulunan Selçuk, iyi derecede İngilizce bilmektedir, evlidir.

EVDE BAKIM ÜCRETİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması

1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve "ağır engelli" bölümünde "evet" yazan rapor gerekmektedir.

Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.

2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2'ü geçmemesi gerekmektedir. Engelli zamlı maaşları şöyle oldu; raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL alacak. Raporu yüzde 70'den yukarı olanlar bin 845 TL alacak. 2018 yılı evde bakım zamlı maaşları 2018 Ocak-Temmuz arası bin 68 TL, 2018 Ağustos-Aralık arası bin 105 TL

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası ne kadar? Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

"Evde bakım maaşı yattı mı?" sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster SMS isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dâhilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası SMS kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.