3600 ek gösterge de önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan Diyarbakır mitinginde Kutlu adındaki genç kızın "Baba, şu polislerin 3600 ek göstergesi için bir söz verdin. Ben diyorum ki Tayyip Babam sözünü verdi mi dönmez. Tutar..." sözlerine Erdoğan "Tamam Kutlu, sen soranlara öyle söyle. Tayyip Erdoğan bir söz verdi mi dönmez." ifadeleriyle cevap verdi. Bu gelişme 3600 ek gösterge bekleyen polisleri umutlandırdı. Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.

Başkan Erdoğan ve Kutlu arasında 3600 ek gösterge diyaloğu

Fatih Çekirge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginde yaşanan ilginç bir diyaloğu köşesine taşıdı. Kutlu adındaki genç kızın "Baba, şu polislerin 3600 ek göstergesi için bir söz verdin. Ben diyorum ki Tayyip Babam sözünü verdi mi dönmez. Tutar..." sözlerine Erdoğan "Tamam Kutlu, sen soranlara öyle söyle. Tayyip Erdoğan bir söz verdi mi dönmez." ifadeleriyle cevap verdi

İşte Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'nin köşesinde yer alan diyaloglar:

Diyarbakır mitingi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı platformdan iniyor.

Tam merdivenlerin ortasında kırmızı kazaklı bir kızla sohbete başlıyor.

Merak ediyorum. Erdoğan yanındakilere sorular soruyor. Kız konuşuyor. Bu sırada Cumhurbaşkanı bana işaret ediyor: "Bak asıl bunu yaz..."

Gidiyorum. Kızın adı Kutlu...

Cumhurbaşkanı nereye gitse takip ediyor. Hayran. Sevgi dolu. Erdoğan'a "babam" diyor.

Tayyip Bey, "Bak, biz nereye gitsek Kutlu orada..." diyor.

Sonraki sohbet şöyle:

Tayyip Bey: "Kutlu, şimdi nereye gidiyoruz?" Kutlu: "Baba, buradan İstanbul. Sonra Adana, Mersin. Mersin'de cami açılışı yapacaksın, oraya yetişeceğim."

Tayyip Bey: "Gel seni İstanbul'a götürelim."

Kutlu: "Yok baba, ben buradan Mersin'de karşılarım seni."

Şaşırıyorum. Kutlu muazzam.

Tayyip Bey: "Bak, bu Kutlu bütün polislerin adını ezbere bilir."

Cumhurbaşkanı bunu söyledikten sonra Kutlu'ya dönüyor ve bir polisi göstererek: "Kutlu, bu ablanın adını biliyor musun?"

Kutlu dönüp polise bakıyor:

"Baba onun adı Burcu" diyor.

"POLİSLER VE 3600 EK GÖSTERGE"

Bir kez daha şaşırıyorum. Ama asıl şaşkınlığım Kutlu'dan gelen şu cümlede: "Baba, şu polislerin 3600 ek göstergesi için bir söz verdin. Ben diyorum ki Tayyip Babam sözünü verdi mi dönmez. Tutar..." Erdoğan gülerek bana bakıyor: "Görüyor musun?"

Ben hâlâ şaşkın:

"Vallahi Sayın Cumhurbaşkanım, şaştım kaldım. Ne söylesem..."

Erdoğan: "Tamam Kutlu, sen soranlara öyle söyle. Tayyip Erdoğan bir söz verdi mi dönmez."

Kutlu: "Bak Baba, bu 31 Mart geçecek. İnşallah nisanda kutlamalar yapacağız."

Hep birlikte gülüyoruz...

Evet... Kutlu polislere buradan müjdeyi verdi. Zaten gördüm ki...

Adı gibi 'kutlu' bir varlık...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

18 Ocak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri ortalama 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi düzenlemeden yararlanacak.

EK GÖSTERGE 3600 OLURSA NELER DEĞİŞECEK?

Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak. Ek göstergenin yükselmesi ile meydana gelecek maaş değişikliği aşağıdaki gibidir;

Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa;

ARTIŞ

AYLIK NET MAAŞ 23 TL

EMEKLİ MAAŞI 641 TL

EMEKLİ İKRAMİYESİ 123 BİN 121 TL

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarsa;

ARTIŞ

AYLIK NET MAAŞ -38TL

EMEKLİ MAAŞ 569 TL

EMEKLİ İKRAMİYESİ 20 BİN 516 TL

Kim ne kadar ek gösterge artışı alacak?

Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.

Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkacak

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.



