Tren yolcusuna rötar tazminatı

Yeni yönetmeliğe göre 0-500 kilometre arasında 75 dakika ve 500 kilometreden fazla mesafelerde 125 dakika ve fazla gecikmeyle varılması halinde, yolcular, tren işletmecisinden tazminat talep edecek. 75-125 dakika arası gecikmelerde bilet ücretinin yüzde 25'i ödenecek. Süre uzadıkça tazminat artacak.