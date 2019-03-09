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Taksilere ÖTV indirimi

Taksilere ÖTV indirimi
İzmir'e yaptığı ziyarette taksi şoförleriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taksilerde Haziran 2019'a kadar geçerli olan ÖTV indiriminin uzatılmasıyla ilgili çalışma yapacaklarının sözünü verdi. Çavuşoğlu, sıkıntının çözümü için elinden gelen gayreti göstereceğini dile getirdi.

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