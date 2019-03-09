Kilosu 10 bin TL

NİĞDE Arıcılar Birlik Başkanı Mustafa Ünal, Türkiye'de arı sütünün kilosunun 10 bin liraya satıldığını söyledi. Türkiye'de yıllık 3 ton arı sütü üretimi yapıldığını belirten Mustafa Ünal, 20 ton arı sütünün ise ithal edildiğini açıkladı. Ünal, "Arı sütü çok değerli bir ürün. Sadece işçi arılar, arı sütüyle beslenir" diye konuştu.