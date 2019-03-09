Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın girişimcilere müjde verdi. Pekcan, "Kadınlarımızı, kadın girişimcilerimizi ihracatçı yapmak için onların finansman desteğine ihtiyacı var. Biz bunu teminen, Eximbank da burada, QNB Finansbank ile beraber kadın girişimcilerimiz, için, yeni bir finansman paketi açıklayacağız" dedi.
- Ekonomi
- 09.03.2019
- Gazete
Kadınlara ihracat desteği
- Bakanlıktan Marmaray iddialarına yalanlama
- Köşeye sıkıştı! Dolara mama yok
- SSK emeklisine Temmuz zammı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.