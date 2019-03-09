Kadınlara ihracat desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın girişimcilere müjde verdi. Pekcan, "Kadınlarımızı, kadın girişimcilerimizi ihracatçı yapmak için onların finansman desteğine ihtiyacı var. Biz bunu teminen, Eximbank da burada, QNB Finansbank ile beraber kadın girişimcilerimiz, için, yeni bir finansman paketi açıklayacağız" dedi.



