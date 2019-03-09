Altın tahviline kadın akını

Kadınlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "altınlarınızı yastık altından çıkarın" çağrısına kayıtsız kalmadı. Merkez Bankası'nın araştırmasına göre, Hazine'nin altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasıyla yastık altından güncel değeri 1.3 milyar lira olan yaklaşık 6.5 ton altın çıktı, en büyük ilgi kadınlar ve 25-44 yaş aralığından geldi. Devlet katkısı hariç, otomatik katılımlı BES'le 4.6 milyar lira, çeyiz ve konut hesapları ile 175 milyon lira olmak üzere yaklaşık 6.1 milyar lira tutarında tasarruf ekonomiye kazandırıldı.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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