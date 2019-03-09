Bugünkü
Takvim

Altın tahviline kadın akını

Altın tahviline kadın akını
Kadınlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "altınlarınızı yastık altından çıkarın" çağrısına kayıtsız kalmadı. Merkez Bankası'nın araştırmasına göre, Hazine'nin altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasıyla yastık altından güncel değeri 1.3 milyar lira olan yaklaşık 6.5 ton altın çıktı, en büyük ilgi kadınlar ve 25-44 yaş aralığından geldi. Devlet katkısı hariç, otomatik katılımlı 'le 4.6 milyar lira, çeyiz ve konut hesapları ile 175 milyon lira olmak üzere yaklaşık 6.1 milyar lira tutarında tasarruf ekonomiye kazandırıldı.

Hazal ATEŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın tahviline kadın akını
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri