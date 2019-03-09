9 Mart Dolar Euro kuru ne kadar? Güncel son dakika Döviz kuru Dolar/TL kaç para oldu? Gibi sorular oldukça merak ediliyor. Haftanın son işlem gününe 5.46 TL seviyesinden başlayan dolar kuru; gün içerisinde en yüksek 5.4886 TL'yi, en düşük ise 5.4514 TL'yi gördü. Dolar, beklentilerin çok altında gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası sınırlı gerilerken; saat 17.24 itibarıyla 5.4465 TL seviyesinde bulunuyor. 6.1552 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1206 TL'de hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.50 TL'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade ederken, bu seviyenin üzerinde kapanışlar olması durumunda 5.30 TL'nin gündeme gelebileceğini belirtti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.36 düşüşle 97.27 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1232 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.67 seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.36 düşüşle 97.27 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1232 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.67 seviyesinde bulunuyor.

Dolar Nerelerde Para Birimi Olarak Kullanılıyor?

Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zellanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.