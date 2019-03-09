53 şehrin toplamını geçti

Yılın ikinci ayında ihracatını Ocak'a göre yüzde 9.3 artıran 'otomotiv şehri Sakarya, Şubat'ta 53 ilin toplam ihracat rakamından daha fazla ihracat gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine önemli oranda katkı sağladı. Sakarya İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracat sıralamasında 7. sıraya yerleşti.
- Ekonomi
- 09.03.2019
- Gazete
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