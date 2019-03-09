3’üncü kez liderlik ödülü

TURKCELL Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Hindistan'da düzenlenen Dünya İnsan Kaynakları (İK) Kongresi'ndeki Dünya Kadın Liderleri Ödülleri etkinliğinde, 'Telekom ve İnternet Sektöründe Kadın Lider' ödülüne layık görüldü. Banu İşçi Sezen böylece 3'üncü kez liderlik ödülünün sahibi oldu.