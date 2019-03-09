Bugünkü
Takvim

3’üncü kez liderlik ödülü

3’üncü kez liderlik ödülü
TURKCELL Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Hindistan'da düzenlenen Dünya İnsan Kaynakları (İK) Kongresi'ndeki Dünya Kadın Liderleri Ödülleri etkinliğinde, 'Telekom ve İnternet Sektöründe Kadın Lider' ödülüne layık görüldü. Banu İşçi Sezen böylece 3'üncü kez liderlik ödülünün sahibi oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri3’üncü kez liderlik ödülü
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri